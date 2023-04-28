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В Умані оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок російської атаки

Скасовано усі розважальні заходи на невизначений термін.

В Умані оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок російської атаки
Фото: http://www.mobilmusic.ru

В місті Умань Черкаської області оголошено триденну жалобу через ракетний удар росіян по багатоповерхівці у п'ятницю, 28 квітня.

Про це повідомила пресслужба міської ради.

Також зазначається, що в громаді скасовано усі розважальні заходи на невизначений термін.

Сьогодні вночі росіяни завдали ракетного удару по Умані. Одна з ракет влучила в житлову багатоповехівку. На даний момент вже відомо про шістьох загиблих та дев'ятьох поранених. Рятувальна операція триває.

Президент Володимир Зеленський також повідомив, що внаслідок атаки в місті пошкоджно не менше 10 багатоповерхівок. Він наголосив, що російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу.

Нагадаємо, що цієї ночі Росія вперше з 9 березня завдала масованого удару по Україні. Била і крилатими ракетами, і безпілотниками. 

Над Києвом збили 11 ракеті два безпілотники.

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