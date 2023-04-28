За минулу добу ЗСУ знищили ще 540 російських окупантів

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 540 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 189 460 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 189460 (+540) осіб ліквідовано
- танків – 3694 (+0)
- бойових броньованих машин – 7181 (+3)
- артилерійських систем – 2905 (+18)
- РСЗВ – 543 (+1)
- засоби ППО – 294 (+1)
- літаків – 308 (+0)
- гелікоптерів – 294 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2467 (+6)
- крилаті ракети – 911 (+0)
- кораблі / катери – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5819 (+14)
- спеціальна техніка – 353 (+1).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, раніше в Генштабі також повідомили, що в тимчасово окупованому Мелітопольському районі російські окупанти смертельно отруїлися невідомою речовиною.
"Загарбники продовжують зазнавати втрат, зокрема, і небойових. Так, у одному із підрозділів противника, що перебуває у Мелітопольському районі Запорізької області, внаслідок отруєння через вживання невідомої речовини, 24 квітня померли 20 загарбників", - йдеться в повідомленні .
За даними американської розвідки, нестача особового складу у Національній гвардії РФ завадить росіянам встановити повний контроль над усіма окупованими територіями України.