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За минулу добу ЗСУ знищили ще 540 російських окупантів

Втрати РФ у війні проти України наближаються до 190 тисяч.

За минулу добу ЗСУ знищили ще 540 російських окупантів
Фото: ГУР МОУ

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 540 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 189 460 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 189460 (+540) осіб ліквідовано
  • танків – 3694 (+0)
  • бойових броньованих машин – 7181 (+3)
  • артилерійських систем – 2905 (+18)
  • РСЗВ – 543 (+1)
  • засоби ППО – 294 (+1)
  • літаків – 308 (+0)
  • гелікоптерів – 294 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2467 (+6)
  • крилаті ракети – 911 (+0)
  • кораблі / катери – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5819 (+14)
  • спеціальна техніка – 353 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, раніше в Генштабі також повідомили, що в тимчасово окупованому Мелітопольському районі російські окупанти смертельно отруїлися невідомою речовиною

"Загарбники продовжують зазнавати втрат, зокрема, і небойових. Так, у одному із підрозділів противника, що перебуває у Мелітопольському районі Запорізької області, внаслідок отруєння через вживання невідомої речовини, 24 квітня померли 20 загарбників", - йдеться в повідомленні .

За даними американської розвідки, нестача особового складу у Національній гвардії РФ завадить росіянам встановити повний контроль над усіма окупованими територіями України.

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