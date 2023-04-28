За минулу добу ЗСУ знищили ще 540 російських окупантів

Втрати РФ у війні проти України наближаються до 190 тисяч.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 540 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 189 460 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 189460 (+540) осіб ліквідовано

танків – 3694 (+0)

бойових броньованих машин – 7181 (+3)

артилерійських систем – 2905 (+18)

РСЗВ – 543 (+1)

засоби ППО – 294 (+1)

літаків – 308 (+0)

гелікоптерів – 294 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2467 (+6)

крилаті ракети – 911 (+0)

кораблі / катери – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5819 (+14)

спеціальна техніка – 353 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, раніше в Генштабі також повідомили, що в тимчасово окупованому Мелітопольському районі російські окупанти смертельно отруїлися невідомою речовиною.

"Загарбники продовжують зазнавати втрат, зокрема, і небойових. Так, у одному із підрозділів противника, що перебуває у Мелітопольському районі Запорізької області, внаслідок отруєння через вживання невідомої речовини, 24 квітня померли 20 загарбників", - йдеться в повідомленні .

За даними американської розвідки, нестача особового складу у Національній гвардії РФ завадить росіянам встановити повний контроль над усіма окупованими територіями України.