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Значні втрати Росгвардії завадять РФ повністю контролювати окуповані території України, − ЗМІ

Росгвардійці взяли на себе багато додаткових завдань щодо утримання захоплених Росією територій за лінією фронту.

Значні втрати Росгвардії завадять РФ повністю контролювати окуповані території України, − ЗМІ
Фото: РБК

Нестача особового складу у Національній гвардії Росії завадить РФ встановити повний контроль над усіма окупованими територіями України.

Про це йдеться в одному із секретних документів Міністерства оборони США, повідомило Радіо Свобода.

Документ датується кінцем лютого 2023 року, з нього випливає, що в серпні 2022 року на українській території перебували щонайменше 27 500 військовослужбовців Росгвардії. З того часу ці війська зазнали суттєвих втрат. 

У документі йдеться, що гвардійці взяли на себе багато додаткових завдань щодо утримання захоплених Росією територій за лінією фронту, що ще більше посилило нестачу особового складу.

Війська Національної гвардії Росії були утворені зі службовців Внутрішніх військ МВС у 2016 році. За офіційними даними за 2017 рік, у лавах Росгвардії перебувало 340 тисяч осіб. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну суттєві втрати під Києвом і Харковом зазнали частини ОМОН, що входять до складу Росгвардії, за допомогою яких планувалося підтримувати порядок на окупованих територіях України.

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30 серпня директор Росгвардії Віктор Золотов доповів Володимиру Путіну, що “війська національної гвардії в зоні спецоперації в Україні гарантують безпеку, правопорядок у підконтрольних РФ населених пунктах, борються з диверсантами, охороняють особливо важливі об'єкти”.

Водночас на зайнятих Росією українських територіях регулярно відбуваються замахи на російських військових, чиновників, а також на українців, які співпрацюють із окупаційною владою. За підрахунками українських журналістів, лише за 2022 рік на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України вбили 12 чиновників та силовиків, переважно українських громадян, які зберегли або обійняли посади після окупації.

Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України знищили ще 510 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 188 920 військових.

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