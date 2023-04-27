Росія перемістила бронетехніку з ключової військової бази на півночі Криму, – CNN

Це може бути повʼязано із страхом перед контрнаступом.

Російські сили вивели бронетехніку з ключової військової бази на півночі Криму, розташованої біля села Медведівка. Про це повідомляють у CNN із посиланням на нові супутникові знімки.

Ця база розміщена не так далеко від межі з Херсонською області. Раніше окупанти зберігали там велику кількість своєї бронетехніки.

Дані супутника Sentinel 2 від 21 січня 2023 року показують великий слід російського обладнання. На знімках Maxar з вищою роздільною здатністю від 11 лютого 2023 року видно десятки одиниць бронетехніки, включно з танками та артилерійським знаряддям. Новіші зображення, зроблені Sentinel 2, показують, що більшості техніки на базі вже немає.

Причина переміщення точно невідома, але раніше окупаційна "влада" Криму озвучувала побоювання через український контрнаступ – так званий губернатор говорив, що час зводити оборонні споруди.

Знімки Maxar з 11 по 16 лютого показують велику концентрацію оборонних споруд поблизу Медведівки, включно з мережею окопів і клиноподібних протитанкових бетонних загороджень, відомих як зуби дракона. На одному зображенні Maxar від 3 січня видно, що на початку року укріплення були набагато меншими. Враховуючи такі темпи, переміщення бронетехніки може бути повʼязаним зі страхом перед контрнаступом захисників.

Міністр оборони України Олексій Резніков сподівається, що контрнаступ станеться для всіх несподівано. Тому що в цьому є сенс військової операції – ніхто не повинен знати, що вона почалася. Чим довше не знатиме ворог, тим більше ймовірності, що вона пройде успішно.