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Україна отримала від союзників 98% обіцяної бойової зброї, зокрема 230 танків, – Столтенберг

Також союзники надали більш ніж 1500 бронемашин. 

Україна отримала від союзників 98% обіцяної бойової зброї, зокрема 230 танків, – Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Україна отримала вже 98% обіцяних союзниками бойових машин, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу в Люксембурзі. Про це повідомляють The Guardian і УП.

Зокрема, за словами Столтенберга, українці отримали 230 танків, 1550 одиниць бронетехніки і багато боєприпасів. 

За його словами, Київ "тепер має військовий потенціал, необхідний для повернення території". Він додав, що більше девʼяти нових українських бронетанкових бригад пройшли навчання та отримали спорядження завдяки підтримці партнерів. 

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв, що Україна зможе вийти на рубежі 23 лютого, якщо матиме 300 танків, близько 700 бойових машин піхоти та пів тисячі гаубиць. У січні президент Володимир Зеленський сказав, що потреба в танках складає 300-500 одиниць, і кількість танків і терміни доставки "мають вирішальне значення порівняно з ухваленим рішенням". 

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