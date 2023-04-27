Міністр оборони України про літаки: "Упевнений, ми доб'ємо це питання"

Міністр вважає, що рішення про надання літаків ухвалять, коли буде підраховано, хто скільки готовий дати та підтримувати на належному рівні.

Ключове завдання України та її союзників зараз – забезпечення захисників запчастинами, обслуговуванням, ремонтом та боєприпасами до наданих раніше систем. Йдеться про всі види озброєння, від снайперських гвинтівок до "Хаймарс" та танків, заявив у інтервʼю РБК-Україна міністр оборони Олексій Резніков.

"Щодо літаків – я впевнений, ми доб'ємо це питання", – сказав він.

Резніков зазначив, що літаки – це найдорожче постачання, оскільки, крім них самих, треба ще забезпечити обслуговування, ракети і бомби.

"Тому, ухвалюючи рішення, треба розуміти – а чи всі готові під цим підписатися. Ось під танками підписалися і бачимо: хтось чотири дає, хтось шість… Не двісті, не триста. Ключовий гравець тут все одно США, а вони дуже прагматичні, вони рахують гроші. І це нормально, це життєздатно", – сказав він.

Міністр вважає, що рішення про надання літаків ухвалять, коли буде підраховано, хто скільки готовий дати та підтримувати на належному рівні.

Олексій Резніков також пояснив, що засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") – це оприлюднення раніше ухвалених рішень та озвучення трендів, якихось нових наративів на наступний період.

Нагадаємо, що цього місяця на базі ВПС США в Німеччині "Рамштайн" відбулося 11-е засідання Контактної групи з питань оборони України. Україна наполягає на необхідності отримання сучасних багатоцільових літаків, зокрема американських F-16. Росіяни мають перевагу в повітрі і останнім часом посилили удари керованими авіабомбами. Щоб захистити українців, потрібна авіація.