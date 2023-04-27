Міськрада Чернівців позбавила УПЦ МП права користування 22 земельними ділянками у громаді

Раніше відповідна петиція зібрала вдвічі більше необхідних голосів.

У Чернівцях УПЦ МП позбавили права користування 22 земельними ділянками у громаді. Таке рішення прийняли на сесії міськради. "За" проголосували 28 депутатів. Проти не голосував ніхто.

Про це повідомляє Суспільне.

Права користування землею позбавили 22 храми УПЦ МП у Чернівецькій громаді. Йдеться, зокрема, й про Кафедральний собор поблизу Соборної площі, Свято-Николаївський храм на вулиці Руській, церкву на проспекті Незалежності, чоловічий монастир "Гореча" та жіночий монастир на вулиці Буковинській.

Зазначається, що проєкт рішення зареєстрував департамент урбаністики та архітектури міськради. Раніше заступник директора департаменту Денис Гречаний розповів, що проєкт підготували на запит суспільства та за прикладом інших обласних центрів, де ухвалили такі рішення. Зокрема, у Хмельницькому, на Волині та Рівненщині.

Також 10 квітня опублікували електронну петицію, в якій пропонують розірвати усі договори міста з релігійною громадою УПЦ МП. Петиція зібрала понад вдвічі більше необхідних голосів.

Адвокат Валерій Дутка каже, рішення про припинення права користування землею для УПЦ МП не матиме практичних наслідків. Згідно із законом, міськрада не може позбавити права постійного користування землею рішенням депутатів – це може зробити суд.

Також дуже ймовірно, що через суд релігійна громада буде оскаржувати рішення міськради.

Нагадаємо, раніше Тернопільська міськрада позбавила УПЦ МП права користування земельною ділянкою. Мер міста заявив, що московській церкві не місце у Тернополі.

До цього, 11 квітня, Волинська обласна рада проголосувала за заборону діяльності УПЦ МП на території області.

Напередодні депутати Рівненської облради на позачерговій сесії проголосували за заборону УПЦ МП на території області.

У Хмельницькому Свято-Георгіївський храм УПЦ МП перейшов до Православної церкви України.