Суд постановив не заважати роботі комісії у Києво-Печерській лаврі

За словами Ткаченка, зараз у Лаврі "триває діалог".

Господарський суд Києва постановив забезпечити безперешкодну роботу державної комісії в Києво-Печерській лаврі.

Про це в ефірі телемарафону розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Комісія займається зараз оцінкою та прийманням-передачею державного майна.

«Ми маємо рішення Господарського суду Києва про забезпечення позову, задоволена одна з наших вимог щодо того, щоб ніхто не перешкоджав роботі міністерства до розгляду основного позову заповідника. Я думаю, що відсьогодні ексцесів під час роботи комісії не буде», — сказав він.

За його словами, зараз у Києво-Печерської лаврі «триває діалог» між комісією та представниками УПЦ МП.

Нагадаємо, що комісія Міністерства культури та інформаційної політики виявила ознаки порушення протипожежної безпеки та умов охоронного договору в одному з корпусів Києво-Печерської лаври.

19 квітня комісія Мінкульту показала занедбаний стан чергових трьох пам’яток на території Києво-Печерської лаври. Зокрема, орендарі не вжили протипожежних заходів.

Раніше поліція відкрила провадження за фактом руйнувань історичної будівлі представниками УПЦ МП на території Лаври. На даний час правоохоронці з’ясовують усі деталі та збирають докази протиправних дій.