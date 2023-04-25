Учора оборонці знищили 660 окупантів, 8 танків і 11 безпілотників
Учора оборонці знищили 660 окупантів, 8 танків і 11 безпілотників
Шведський "Жираф" в українських степах
Шведський "Жираф" в українських степах
На Закарпатті до 20 років засудили "прем’єра Підкарпатської русі"
На Закарпатті до 20 років засудили "прем’єра Підкарпатської русі"
Обліко морале, або Проти кого ми воюємо?
Обліко морале, або Проти кого ми воюємо?
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Підходимо до знакової битви для новітньої історії України, – Буданов
Підходимо до знакової битви для новітньої історії України, – Буданов
Прихожани Почаївської лаври називають Путіна “правителем” і заявляють, що “українців вбиває Бог”
Прихожани Почаївської лаври називають Путіна “правителем” і заявляють, що “українців вбиває Бог”
Тариф за комплексний медогляд ВЛК на базі цивільних медзакладів становитиме 883 грн, - НСЗУ
Тариф за комплексний медогляд ВЛК на базі цивільних медзакладів становитиме 883 грн, - НСЗУ
80 європарламентарів просять французьке МЗС оголосити китайського посла персоною нон грата
80 європарламентарів просять французьке МЗС оголосити китайського посла персоною нон грата
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

Суд постановив не заважати роботі комісії у Києво-Печерській лаврі

За словами Ткаченка, зараз у Лаврі "триває діалог".

Суд постановив не заважати роботі комісії у Києво-Печерській лаврі
Сутички у Лаврі
Фото: скріншот відео

Господарський суд Києва постановив забезпечити безперешкодну роботу державної комісії в Києво-Печерській лаврі. 

Про це в ефірі телемарафону розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Комісія займається зараз оцінкою та прийманням-передачею державного майна.

«Ми маємо рішення Господарського суду Києва про забезпечення позову, задоволена одна з наших вимог щодо того, щоб ніхто не перешкоджав роботі міністерства до розгляду основного позову заповідника. Я думаю, що відсьогодні ексцесів під час роботи комісії не буде», — сказав він.

За його словами, зараз у Києво-Печерської лаврі «триває діалог» між комісією та представниками УПЦ МП.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, що комісія Міністерства культури та інформаційної політики виявила ознаки порушення протипожежної безпеки та умов охоронного договору в одному з корпусів Києво-Печерської лаври.

19 квітня комісія Мінкульту показала занедбаний стан чергових трьох пам’яток на території Києво-Печерської лаври. Зокрема, орендарі не вжили протипожежних заходів.

Раніше поліція відкрила провадження за фактом руйнувань історичної будівлі представниками УПЦ МП на території Лаври. На даний час правоохоронці з’ясовують усі деталі та збирають докази протиправних дій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies