Виявлені аеророзвідкою морської піхоти окупанти були успішно ліквідовані на Донеччині.
Відеозапис успішної атаки українських військових опублікували на сторінці у Facebook 36-ої окремої бригади морської піхоти імені Білинського.
Зазначається, що український дрон коригував удари артилерії по групі російських військових, які сховалися за зруйнованим залізничним мостом.
Нагадаємо, що партизани з руху “Атеш” провели успішну операцію на тимчасово окупованій території Херсонської області.
А бійці Військово-морських сил Збройних сил України показали, як знищили російський танк.