Виявлені аеророзвідкою морської піхоти окупанти були успішно ліквідовані на Донеччині.

Відеозапис успішної атаки українських військових опублікували на сторінці у Facebook 36-ої окремої бригади морської піхоти імені Білинського.

Зазначається, що український дрон коригував удари артилерії по групі російських військових, які сховалися за зруйнованим залізничним мостом.

Нагадаємо, що партизани з руху “Атеш” провели успішну операцію на тимчасово окупованій території Херсонської області.

А бійці Військово-морських сил Збройних сил України показали, як знищили російський танк.