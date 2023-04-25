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Морська піхота показала, як знищили групу російських окупантів

Росіяни ховалися за зруйнованим мостом.

Морська піхота показала, як знищили групу російських окупантів
Фото: Скрін з відео

Виявлені аеророзвідкою морської піхоти окупанти були успішно ліквідовані на Донеччині. 

Відеозапис успішної атаки українських військових опублікували на сторінці у Facebook 36-ої окремої бригади морської піхоти імені Білинського. 

Зазначається, що український дрон коригував удари артилерії по групі російських військових, які сховалися за зруйнованим залізничним мостом.

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Нагадаємо, що партизани з руху “Атеш” провели успішну операцію на тимчасово окупованій території Херсонської області.

А бійці Військово-морських сил Збройних сил України показали, як знищили російський танк.

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