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Окупанти двічі обстріляли прикордоння Чернігівщини і Сумщини

Постраждалих немає.

Окупанти двічі обстріляли прикордоння Чернігівщини і Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: t.me/DPSUkr

Російські війська вдень у вівторок 25 квітня двічі обстріляли з мінометів прикордоння Сумської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ" у Telegram.

З 10:30 до 10:45 зафіксовано чотири приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі населеного пункту Кореньок (Сумська область). Після 11 години військові зафіксували ще три приходи з міномету в районі цього населеного пункту.

З 10:15 до 10:51 зафіксовано п'ять приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі населеного пункту Леонівка (Чернігівська область).

Зазначається, що інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

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Нагадаємо, вчора зранку російська армія здійснила обстріл прикордоння Чернігівської області.

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