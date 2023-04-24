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Уранці росіяни обстріляли з артилерії прикордоння Чернігівщини

Інформація уточнюється.

Уранці росіяни обстріляли з артилерії прикордоння Чернігівщини
Ілюстративне фото
Фото: t.me/DPSUkr

Сьогодні зранку російська армія здійснила обстріл прикордоння Чернігівської області.

Про це повідомляє у Telegram Оперативне командування "Північ".

"Станом на 08:00 24 квітня російські війська один раз обстріляли прикордоння Чернігівської області. З 06:35 до 07:20 зафіксовано 13 приходів, ймовірно з САУ, по населеному пункту Грем'яч", – ідеться в повідомленні.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

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Нагадаємо, вночі 22 квітня російські окупанти скинули керовану авіабомбу в районі села Орликівка Чернігівської області.

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