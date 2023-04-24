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Ворог випустив по Херсонщині 412 снарядів з важкої артилерії та авіації, є загиблі

Шестеро людей дістали поранення.

Ворог випустив по Херсонщині 412 снарядів з важкої артилерії та авіації, є загиблі
Ілюстративне фото
Фото: Сергій Хлань

За минулу добу ворог 83 рази обстріляв територію Херсонської області, випустивши 412 снарядів з важкої артилерії, безпілотників та авіації.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Місто Херсон ворог обстріляв три рази. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію та будівлю закладу освіти Білозерської селищної громади”, – йдеться у повідомленні.

Через російську агресію дві людини загинули, шестеро дістали поранення. Минулої доби зі звільненої території території області евакуювали 71 людину.

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Нагадаємо, вчора в обід армія РФ вкрила масованим вогнем село Кізомис Білозерської громади Херсонської області.

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