Ворог випустив по Херсонщині 412 снарядів з важкої артилерії та авіації, є загиблі

LB.ua в Google News

За минулу добу ворог 83 рази обстріляв територію Херсонської області, випустивши 412 снарядів з важкої артилерії, безпілотників та авіації.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Місто Херсон ворог обстріляв три рази. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію та будівлю закладу освіти Білозерської селищної громади”, – йдеться у повідомленні.

Через російську агресію дві людини загинули, шестеро дістали поранення. Минулої доби зі звільненої території території області евакуювали 71 людину.

Нагадаємо, вчора в обід армія РФ вкрила масованим вогнем село Кізомис Білозерської громади Херсонської області.