Окупанти обстріляли Очаків артилерією і запускали над областю безпілотники, – Кім

Захисники збили чотири ударні російські дрони "Ланцет" та одного "Мерліна".

У Миколаївській області російська армія учора вдарила артилерією по Очакову. Обстріл відбувся близько 8:22, поранених немає.

Також учора вранці та в суботу ввечері в Миколаївській і Херсонській областях мобільні вогневі групи збили чотири дрони "Ланцет". Ворожі дрони були ліквідовані бійцями Херсонської зенітної ракетної бригади, повідомив керівник ОВА Віталій Кім у Telegram.

"Також вчора, близько 11:50, над Миколаївською областю, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади збито російський розвідувальний БпЛА типу «Мерлін»", – написав він.

"Ланцет" – це баражуючий боєприпас російського виробництва. "Мерлін" – також російська розробка, призначена для розвідки. Протягом минулого тижня окупанти відновили атаки безпілотниками по багатьох регіонах України, зокрема цілилися й на Київ. Українські захисники збили більшість апаратів. Були влучання в декількох областях, в тому числі Полтавській та Вінницькій областях.