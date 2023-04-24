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Окупанти обстріляли Очаків артилерією і запускали над областю безпілотники, – Кім

Захисники збили чотири ударні російські дрони "Ланцет" та одного "Мерліна". 

Окупанти обстріляли Очаків артилерією і запускали над областю безпілотники, – Кім
Фото: Анна Стешенко

У Миколаївській області російська армія учора вдарила артилерією по Очакову. Обстріл відбувся близько 8:22, поранених немає. 

Також учора вранці та в суботу ввечері в Миколаївській і Херсонській областях мобільні вогневі групи збили чотири дрони "Ланцет". Ворожі дрони були ліквідовані бійцями Херсонської зенітної ракетної бригади, повідомив керівник ОВА Віталій Кім у Telegram

"Також вчора, близько 11:50, над Миколаївською областю, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади збито російський розвідувальний БпЛА типу «Мерлін»", – написав він.

"Ланцет" – це баражуючий боєприпас російського виробництва. "Мерлін" – також російська розробка, призначена для розвідки. Протягом минулого тижня окупанти відновили атаки безпілотниками по багатьох регіонах України, зокрема цілилися й на Київ. Українські захисники збили більшість апаратів. Були влучання в декількох областях, в тому числі Полтавській та Вінницькій областях.  

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