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​Російській армії катастрофічно не вистачає медичного персоналу

Вони примушують ставати на військовий облік лікарів з окупованих територій.

​Російській армії катастрофічно не вистачає медичного персоналу
Поранені окупанти, ілюстративне фото

Російські війська відчувають гостру нестачу медичного персоналу, тому змушені ставити на військовий облік лікарів із тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

"Окупантам катастрофічно не вистачає медичного персоналу на полі бою. З метою поповнення некомплекту військових лікарів, місцевих працівників медичних установ Бердянська, які отримали паспорти громадян РФ, почали примушувати до постановки на військовий облік ворога", – йдеться у повідомленні.

За наявною у розпорядженні українських військових інформацією, у разі відмови медичним працівникам загрожують втратою робочих місць.

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Нагадаємо, на Луганщині окупанти розмістили у школі військовий шпиталь. 

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