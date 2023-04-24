​Російській армії катастрофічно не вистачає медичного персоналу

Вони примушують ставати на військовий облік лікарів з окупованих територій.

Російські війська відчувають гостру нестачу медичного персоналу, тому змушені ставити на військовий облік лікарів із тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

"Окупантам катастрофічно не вистачає медичного персоналу на полі бою. З метою поповнення некомплекту військових лікарів, місцевих працівників медичних установ Бердянська, які отримали паспорти громадян РФ, почали примушувати до постановки на військовий облік ворога", – йдеться у повідомленні.

За наявною у розпорядженні українських військових інформацією, у разі відмови медичним працівникам загрожують втратою робочих місць.

Нагадаємо, на Луганщині окупанти розмістили у школі військовий шпиталь.