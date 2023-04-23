Експосол Олександр Міщенко вирішив піти з дипломатичної служби, оскільки за 4 місяці йому не знайшлося посади в МЗС
Експосол Олександр Міщенко вирішив піти з дипломатичної служби, оскільки за 4 місяці йому не знайшлося посади в МЗС
Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову (оновлено)
Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову (оновлено)
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Рейтинг найбільших Twitter-амбасадорів України. Хто з нардепів очолив його?
Рейтинг найбільших Twitter-амбасадорів України. Хто з нардепів очолив його?
Обліко морале або проти кого ми воємо?
Обліко морале або проти кого ми воємо?
Німеччина вирішила провести масове видворення російських дипломатів
Німеччина вирішила провести масове видворення російських дипломатів
«Це був наче конвеєр». 40 днів роботи у блокадному Маріуполі лікарні №4, що була розташована неподалік Азовсталі
«Це був наче конвеєр». 40 днів роботи у блокадному Маріуполі лікарні №4, що була розташована неподалік Азовсталі
Витік секретних документів Пентагону стався менш ніж за дві доби до вторгнення Росії в Україну, - NYT
Витік секретних документів Пентагону стався менш ніж за дві доби до вторгнення Росії в Україну, - NYT
Михайло Забродський: «Бойові – це гроші, які доплачують саме за участь у бойових діях, а не за кабінетну роботу в тилу»
Михайло Забродський: «Бойові – це гроші, які доплачують саме за участь у бойових діях, а не за кабінетну роботу в тилу»
ГоловнаСуспільствоВійна

Одна система ППО Patriot вже працює Україні, − Ігнат

Решта вже у дорозі до своїх майбутніх позицій.

Одна система ППО Patriot вже працює Україні, − Ігнат
Фото: EPA/UPG

Одна система протиповітряної оборони Patriot вже заступила на бойове чергування в Україні, а інші системи ППО ще перебувають у дорозі.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“Один з дивізіонів вже заступив кілька днів тому, працює… Інші... вже у дорозі до своїх майбутніх позицій. Сподіваємося, що вже будуть певні результати й проти рашистських літаків зокрема”, − сказав Ігнат.

Ігнат нагадав, що Росія для атак на Україну використовує майже 40 власних, білоруських й кримських летовищ. 20 літаків з них перебувають у повітряному просторі у світлу пору доби.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, Системи Patriot допоможуть Україні на певних напрямках, де зараз противник застосовує керовані авіабомби з літаків СУ-35.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies