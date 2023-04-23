Окупанти у Донецьку хочуть залишати частини через "повний безлад", − ГУР

“У нас просто батальйон розпався, у нас немає батальйону", розповідає російський солдат знайомому.

Військовослужбовець, який перебуває у Донецьку, розповідає про наміри покинути військову частину через безлад у підрозділі та низький рівень боєздатності.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

“Я думаю, коротше, що бігти, у соча (самовільне залишення частини, - ред) або кудись, я вже сам втомився”, − розповідає окупант знайомому.

Він додає, що у них (частині, − ред.) − “безлад повний”.

“У нас просто батальйон розпався, у нас немає батальйону, просто копійка його забрала, я мав з ними йти. Дай Боже мене коротше якось відвів. 5 осіб 300 одразу”, − сказав росіянин.

За тиждень, з 17 по 23 квітня, українські військові ліквідували 4350 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити вертоліт та 63 БПЛА.