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У Росії планують мобілізувати мігрантів з країн Центральної Азії

У разі відмови - погрожують депортацією. 

У Росії планують мобілізувати мігрантів з країн Центральної Азії
Мобілізовані Чувашії
Фото: змі окупантів

У Росії почали тиснути на мігрантів з країн Центральної Азії та вимагати від них участі у війні проти України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Росіяни йдуть двома шляхами. Перший, через військкомати й це стосується мігрантів, які стали новоспеченими власниками російського паспорта. Практично відразу після отримання паспорта вони отримують повістку і вже під час спілкування з комісаром отримують погрози, що їх позбавлять громадянства, якщо ті уникатимуть мобілізації", - йдеться в повідомленні.

А тим, хто ще не отримав паспорт, обіцяють надати громадянство в найкоротші терміни, якщо вони підуть до лав ЗС РФ. У разі відмови - погрожують депортацією. 

"Одна з причин такого рішення – це невдоволення сімей російських військовослужбовців щодо затримок виплат за загиблих. Мобілізація мігрантів покликана заспокоїти етнічних росіян щодо нових хвиль мобілізації. Таким чином Кремль продовжує стратегію використання як гарматного м’яса мешканців бідних регіонів та менш забезпечних людей на противагу москвичів", - зазначають в ЦНС.

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Нагадаємо, що за даними британської розвідки, Міноборони РФ розпочало кампанію з набору добровольців, намагаючись уникнути нової хвилі відкритої мобілізації.

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