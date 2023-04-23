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Міноборони РФ намагається уникнути відкритої мобілізації, - британська розвідка

Реклама для добровольців з'явилася в соціальних мережах і на телебаченні.

Міноборони РФ намагається уникнути відкритої мобілізації, - британська розвідка
Фото: ЗМІ окупантів

Міноборони РФ розпочало нову кампанію з набору добровольців, намагаючись уникнути нової хвилі відкритої мобілізації.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 23 квітня.

Реклама набору добровольців до російського війська з'явилася в соціальних мережах, на білбордах і на телебаченні.

Нова реклама звертається до чоловічої гордості потенційних солдатів, закликаючи долучатися "справжніх чоловіків", а також підкреслюючи фінансові вигоди від служби в армії.

Після того, як доступ до ув'язнених було припинено, приватна військова компанія Вагнера також намагається залучити російських чоловіків призовного віку.

"Залишається малоймовірним, що кампанія залучить 400 000 добровольців, про які повідомляло Міністерство оборони РФ. Влада майже напевно прагне відкласти відкриту обов'язкову мобілізацію на якомога довший термін" – йдеться в огляді.

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У минулому огляді британська розвідка стверджувала, що Росія скасувала ходу "Безсмертний полк", бо, очевидно, стурбована тим, що учасники маршів можуть висвітлити масштаб втрат РФ у війні проти України.

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