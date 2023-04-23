Ворог змушує науковців на окупованих територіях вступати до російської академії наук, – ЦНС

На тимчасово окупованих територіях ворог почав чинити тиск на академіків та членів-кореспондентів Національної академії наук України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“Тим хто залишився проживати на захоплених територіях повідомили, що їм необхідно вступити до російської академії наук й відмовитись від членства в НАНУ. Заохочують виплатою від 40 до 80 тис. рублів, але у випадку відмови обіцяють заблокувати роботу й “подальші проблеми”, – йдеться у повідомленні.

Також всіх науковців поінформували, що для вступу до лав російської академії наук необхідно отримати паспорт РФ.

Нагадаємо, окупанти прискорили видачу паспортів РФ на захоплених територіях.