Головне за день. Субота, 22 квітня

Наступальні дії ворога на Донбасі, бої за Бахмут та Мар’їнку, 40 відбитих атак противника, ракетний удар по Харкову, нові антиросійські санкції. Яким запам’ятається 423-й день повномасштабної війни.

У суботу після 22:00 російські окупанти обстріляли Харків і Харківський район ракетами С-300.

У Збройних Силах повідомили, що окупанти випустили приблизно сім ракет.

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, у Новобаварскому районі через ракетний обстріл зайнялася пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури.

За словами очільника ОВА Олега Синєгубова, одна з ракет влучила у приватний сектор у селі Котляри Харківського району. На місці працюють рятувальники та екстрена медична допомога. “Попередньо зафіксовано щонайменше 5 “прильотів” у місті та області”, – написав Синєгубов у Telegram.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На них було відбито близько 40 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Противник завдав 3 ракетних, 24 авіаційних ударів та здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили та 1 склад боєприпасів противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 22 квітня – в нашій новині.

Російські окупаційні війська зменшили тиск на Вугледар, проте напрямок Авдіївка-Мар'їнка залишається дуже важким, заявив в ефірі телемарафону речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

"Обстріли не припиняються цілодобово. Завдяки нашим воїнам жодна з атак ворога не увінчалася успіхом", — наголосив Дмитрашківський.

Президент Володимир Зеленський надав чинності рішенню РНБО про застосування персональних спеціальних економічних й інших обмежувальних заходів до 40 фізичних та 382 юридичних осіб.

Згідно з указом №235/2023, Президент надав чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони від 22 квітня 2023 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" проти фізичних осіб - громадян Російської Федерації, громадян Швейцарії, Ірану та Республіки Малі". Всього до списку потрапили 40 осіб.

Також відповідно до цього указу під економічні й інші обмежувальні заходи потрапили 60 юридичних осіб, серед яких - товариство з обмеженою відповідальністю "Авіакомпанія Далекосхідна КСМ", публічне акціонерне товариство “Росбанк”, так зване "Міністерство у справах громадянської оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих "ДНР", Центральна виборча комісія РФ. Окрім цього, до цього списку включили юридичних осіб, які зареєстровані у Франції, Швейцарії, Тайвані, Німеччині, Вірменії.

Більше інформації – в новині.

Військовослужбовець Національної гвардії ВПС США, якого обвинувачують у "зливі" секретних документів, розміщував конфіденційну інформацію на декілька місяців раніше, ніж вважалося, і в набагато чисельнішій групі чату.

Як повідомляє The New York Times, користувач Discord, що відповідає профілю Джека Тейшейри, поширював розвіддані менш ніж за дві доби до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Інформація потрапила у раніше невідому чат-групу Discord, популярну серед геймерів соцмережі. Група налічувала близько 600 учасників.

"Бачив звіт Пентагону, в якому йшлося, що третина сил використовується для вторгнення", - написав підозрюваний перед російським вторгненням в Україну. Щоб справити враження на інших учасників групи, які піддали його слова сумніву, він додав: "У мене є трохи більше, ніж інформація з відкритих джерел. Це привілей бути у розвідувальному підрозділі ВПС США".

Деякі опубліковані ним розвідувальні дані передбачали розвиток подій на полі бою. Так 27 березня 2022 року Тейшейра поділився секретною інформацією про виведення російських військ із Києва.

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