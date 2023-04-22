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Сьогодні росіяни обстріляли п’ять прикордонних громад Сумщини

Окупанти використовували міномети та артилерію.

Сьогодні росіяни обстріляли п’ять прикордонних громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: ДПСУ у Telegram

Протягом 22 квітня російські військові обстріляли 5 прикордонних громад Сумщини – Есманську, Білопільську, Юнаківську, Миропільську та Новослобідську. Усього зафіксовано 64 влучання з мінометів та артилерії.

Про це повідомляє у Telegram Сумська ОВА.

По околиці одного із сіл Есманської громади росіяни били з артилерії (2 обстріли) – усього зафіксовано 9 влучань. Унаслідок першого обстрілу загорілося поле з кукурудзою.

По території Білопільської громади військові РФ били з мінометів: зафіксовано 32 влучання та одне влучання з артилерії. Артилерійський обстріл з САУ здійснили по території Юнаківської громади – 4 влучання.

Також артилерійський обстріл був по території Новослобідської громади – 10 влучань. 4 влучання по території громади було з мінометів. У Миропільській громаді був обстріл з мінометів – 4 влучання.

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Нагадаємо, сьогодні вдень окупанти вдень тричі обстріляли прикордоння Сумщини.

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