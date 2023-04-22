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На Херсонщині через залишену росіянами вибухівку загинув мирний житель, - ОВА

Трагедія сталася на березі річки Інгулець у Великоолександрівській громаді.

На Херсонщині через залишену росіянами вибухівку загинув мирний житель, - ОВА
Фото: pivdenukraine.com.ua

На Херсонщині через залишену росіянами вибухівку загинув мирний житель.

Про це повідомляє обласна військова адміністрація. 

“У Великоолександрівській громаді через вибухівку, залишену росіянами, загинув мирний житель. Трагедія сталася на березі річки Інгулець, між селами Давидів Брід та Білогірка. Там 30-річний чоловік натрапив на російський вибухонебезпечний предмет. Він отримав травми несумісні з життям”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що мінна небезпека на Херсонщині надзвичайно висока. Зоною підвищеної небезпеки є узбережжя водойм, поля, лісосмуги, узбіччя доріг, пустирі. Ці місця краще не відвідувати, якщо не впевнені, що там працювали сапери.

Нагадаємо, у Кривому Розі створили машину розмінування на основі гусеничного екскаватора. Зараз машина проходить випробування.

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