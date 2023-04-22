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Російські спецслужби організували стеження за громадянами, які відмовились від отримання паспорта РФ, - Генштаб ЗСУ

Крім того, на окупованій териотрії продовжують посилювати контррозвідувальний режим. Зокрема, блокпостах почали більш прискіпливо перевіряти особисті документи та оглядати транспортні засоби.

Російські спецслужби організували стеження за громадянами, які відмовились від отримання паспорта РФ, - Генштаб ЗСУ
Ілюстративне фото: російські окупанти
Фото: EPA/UPG

Росіяни продовжують посилювати контррозвідувальний режим на окупованих територіях. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

“Російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово захоплених територіях України. Так, у Енергодарі Запорізької області, збільшено кількість патрулів, на блокпостах почали більш прискіпливо перевіряти особисті документи та оглядати транспортні засоби. Окупанти обмежили відвідування лісових зон. Громадян України, яких помічено в цих локаціях, працівники фсб рф беруть на контроль, перевіряють їх персональні дані”, - йдеться в повідомленні. 

Водночас, як зазначається, представники російських спецслужб у місті організували приховане спостереження за громадянами України, які відмовились від отримання російського паспорта. Беруть до уваги, зокрема, джерела фінансових доходів таких громадян. Представників ФСБ РФ цікавить, яким чином відбувається перерахунок коштів з території підконтрольної Уряду України до тимчасово захоплених територій області та яким чином ці кошти конвертуються у готівку. 

Нагадаємо, у МВС показали, як бійці "Азова" тренують штурм будівель. Окрема увага приділялась "зачистці" приміщень.

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