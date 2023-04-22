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Стівен Кінг запропонував Ілону Маску задонатити плату за його “синю галочку” Фонду Притули

Цього тижня “галочку” втратили акаунти, які були верифіковані до введення плати, крім деяких винятків, зокрема, Стівена Кінга.

Стівен Кінг запропонував Ілону Маску задонатити плату за його “синю галочку” Фонду Притули
Письменник Стівен Кінг
Фото: EPA/UPG

Видатний американський письменник-фантаст Стівен Кінг запропонував власнику соцмережі Twitter Ілону Маску задонатити плату за його “синю галочку” Фонду Притули.

Про це письменник написав у Twitter.   

“Я думаю, що містеру Маску варто віддати мою синю галочку на благодійність. Я рекомендую Фонд Притули, який надає послуги з порятунку життя в Україні”, - написав Кінг. 

Він зауважив, що “галочка” вартує лише 8 доларів, тому, можливо, Ілон Маск міг би додати трохи більше.

Зазначимо, що після придбання “Твіттера” Маском синя галочка стала платною - 8 доларів за підпискою. Цього тижня “галочку” втратили акаунти, які були верифіковані до введення плати, крім деяких винятків, зокрема, Стівена Кінга. 

Нагадаємо, Маск погрожує подати до суду на Microsoft через Twitter. Мультимільярдер таким чином відповів на план Microsoft видалити Twitter зі своєї корпоративної рекламної платформи. 

Раніше в українській розвідці розповіли про ефективність “народного супутника” фонду Притули. Розвідка почала використовувати цей супутник з 24 вересня 2022 року.

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