У компанії зазначили, що нинішнє тестове випробування допоможе покращити Starship.

Інтегрований космічний корабель Starship компанії SpaceX Ілона Маска зміг відірватись від землі і пробув у польоті декілька хвилин.

Однак згодом відбувся збій у її роботі, і ракета вибухнула.

Політ транслювала SpaceX на своєму Youtube-каналі.

Згодом пресслужба компанії зазначила у дописі в твітері, що від такого тесту залежить майбутній успіх і нинішнє випробування допоможе покращити надійність розробки.

Ілон Макс у своєму твітері повідомив, що наступний тестовий запуск буде через декілька місяців.

Нагадаємо, SpaceX планувала провести перше льотне випробування повністю інтегрованого корабля Starship і суперважкої ракети з бази Starbase в Техасі у понеділок,17 квітня. Але запуск Starship на орбіту довелося зупинити в останні хвилини перед стартом.

У 2021 прототип космічного корабля Starship компанії Ілона Маска SpaceX здійснив успішний зліт і посадку, але вибухнув невдовзі після приземлення.