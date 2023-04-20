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Космічний корабель Starship компанії SpaceX відірвався від землі, але згодом вибухнув

У компанії зазначили, що нинішнє тестове випробування допоможе покращити Starship.

Космічний корабель Starship компанії SpaceX відірвався від землі, але згодом вибухнув
Інтегрований космічний корабель Starship
Фото: скриншот відео

Інтегрований космічний корабель Starship компанії SpaceX Ілона Маска зміг відірватись від землі і пробув у польоті декілька хвилин.

Однак згодом відбувся збій у її роботі, і ракета вибухнула.

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Політ транслювала SpaceX на своєму Youtube-каналі.

Згодом пресслужба компанії зазначила у дописі в твітері, що від такого тесту залежить майбутній успіх і нинішнє випробування допоможе покращити надійність розробки.

Ілон Макс у своєму твітері повідомив, що наступний тестовий запуск буде через декілька місяців.

Нагадаємо, SpaceX планувала провести перше льотне випробування повністю інтегрованого корабля Starship і суперважкої ракети з бази Starbase в Техасі у понеділок,17 квітня. Але запуск Starship на орбіту довелося зупинити в останні хвилини перед стартом.

У 2021 прототип космічного корабля Starship компанії Ілона Маска SpaceX здійснив успішний зліт і посадку, але вибухнув невдовзі після приземлення.

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