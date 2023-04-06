Держприкордонслужба анонсувала безкоштовний Wi-Fi в пунктах пропуску на західному кордоні

В першому пункті пропуску вже з'явився безкоштовний Wi-Fi.

В пунктах пропуску на західному кордоні України незабаром з'явиться безкоштовний Wi-Fi .

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.

“Подорожуючі через пункт пропуску “Шегині” вже сьогодні мають можливість користуватися якісним Інтернетом, приєднавшись до мережі”, - розповіли в Держприкордонслужбі.

Крім того, до кінця квітня високошвидкісним Wi-Fi планують забезпечити пункти пропуску “Краківець”, “Рава-Руська”, “Ягодин”, “Порубне”, “Красноїльськ” та “Дяківці”.

Згодом Wi-Fi облаштують ще на 18 автомобільних пунктів пропуску на ділянках західного кордону.

Нагадаємо, на західних кордонах України, зокрема українсько-польському, зростають автомобільні черги. Активізація руху пов’язана з тим, що багато українців повертаються додому напередодні Великодніх свят.