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Прикордонники знищили 29 “вагнерівців” у Бахмуті

Поранення отримали не менше 40 найманців ПВК “Вагнера”.

Прикордонники знищили 29 “вагнерівців” у Бахмуті
Фото: dpsu.gov.ua

Вчора ввечері ворог спробував прорвати оборону у промзоні Бахмута. Протистояння прикордонників з “вагнерівцями” тривало до пізньої ночі.

Про це повідомляє сайт Державної прикордонної служби.

“У найзапекліший момент бою нашу позицію атакувало одночасно шість груп штурмовиків з числа ПВК “Вагнер”. Українські оборонці нищили окупантів з мінометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї”, – йдеться у повідомленні.

Попри перевагу в живій силі та активне застосування артилерії окупанти успіху досягти не змогли. Вогневим ураженням прикордонники завдали значних втрат противнику: лише вбитими ворог втратив 29 загарбників, а поранених нараховано не менше 40 осіб.

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Нагадаємо, за словами голови Об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі, у Бахмуті перебуває близько 6 000 “вагнерівців”. 

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