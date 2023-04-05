Іспанія передасть Україні перші танки Leopard у кінці квітня

Спершу Мадрид обіцяв передати їх після Великодня.

Іспанія передасть Україні шість танків Leopard 2A4 у другій половині квітня. Про це міністерка оборони Маргарита Роблес повідомила в ефірі TVE, повідомляє The Guardian.

Іспанія не задіювала ці танки з 1990-х років. Вони були законсервовані і вимагали переобладнання та перевірки готовності до боїв.

Минулого місяця Іспанія заявила, що планує відправити танки після Великодня 9 квітня.

Країна зобов’язалася відправити в Україну загалом десять танків. За даними Reuters, Роблес сказала, що збройні сили вже почали ремонт решти чотирьох.

Перші шість танків відновили на заводі Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гвадаїра (Севілья). У березні вони проводили стрільби на полігоні Серро-Муріано (Кордова).