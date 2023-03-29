Іспанія відправить в Україну перші шість танків Leopard 2 після Великодня, - El País

Цього тижня танки приймають участь у тренуваннях на полігоні.

Іспанія відправить в Україну перші шість танків Leopard 2 після Великодня.

Про це повідомляє El País із посиланням на урядові джерела.

Іспанія відразу після Великодня направить в Україну перші шість бойових танків Leopard 2A4, які вона пообіцяла київському уряду для протистояння російському вторгненню.

Зазначається, що шість танків уже відновили на заводі Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гвадаїра (Севілья). Цього тижня вони проводять стрільби на полігоні Серро-Муріано (Кордова).

Після отримання бойового свідоцтва вони будуть транспортовані морем до Польщі.

Нагадаємо, нещодавно Португалія надала Україні три танки Leopard 2A6. Танки доставлені в Україну відповідно до домовленостей.

До цього міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив отримання Україною британських танків Challenger 2. Він подякував Великій Британії за підтримку.

Раніше в Україну прибули 18 німецьких танків Leopard 2. У березні наша країна отримає 21 танк Leopard 2 в модифікації A6.