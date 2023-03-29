Головне за ніч. Середа, 29 березня

У разі захоплення Бахмута російськими військами президент РФ використає це для тиску та посилення наступу. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у інтервʼю Associated Press.

"Якщо він відчує кров – відчує, що ми слабкі – він буде тиснути, тиснути, тиснути", – сказав Зеленський. Він наголосив, що захоплення Бахмута Путін може "продати як перемогу Заходу, своєму суспільству, Китаю, Ірану".

Нагадаємо, росіяни посилили спроби захопити місто більш ніж два місяці тому, коли кинули туди найбільш підготовлених найманців "групи Вагнера" та інтенсифікували штурми. Ворог зазнав великих втрат, але бої за місто вимагають надзвичайних зусиль і в Сил оборони.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їх околиці. Завдяки професійним і злагодженим діям минулої доби на зазначених напрямках підрозділи Сил оборони України відбили 57 атак противника.

Ворог завдав 18 авіаційних та 3 ракетних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Наші захисники збили ворожі БпЛА “Орлан-10” та “ZALA”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, зенітно-ракетний комплекс, а також склад боєприпасів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 29 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що втрати ворога з початку широкомасштабного вторгнення до 29 березня становлять близько 172 340 вбитими. За минулу добу російська армія втратила ще близько 610 військових, сім танків і літак.

Про інші втрати противника – в новині.

Сьогодні вночі українські захисники збили під Бахмутом російський бомбардувальник Су-24М.

Інформацію підтвердили в Повітряних силах. "29 березня 2023 року підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищили російський бомбардувальник Су-24М. Сталося це близько 01.30 на Бахмутському напрямку", – йдеться у повідомленні.

Увечері 28 березня росіяни обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади Миколаївської області.

“Вчора, 28 березня, о 21:27 ворог здійснював артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає”, – повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

З 1 до 14 травня 2023 року у Ліверпулі пройде ЄвроФестиваль, який представить 24 культурні проєкти. Про це повідомила пресслужба Українського інституту, який разом із Британською Радою виступає партнером фестивалю.

Як повідомляють організатори, головною метою фестиваля є привернення уваги британської та світової спільноти до української культури. 19 із 24 проєктів, запланованих до показу – це колаборації між британськими та українськими митцями. Серед них «Soloveiko Songbirds», «Захистимо ритми», Джамала - QIRIM, «Ласкаво просимо до Євротопії», «Земля і небо, дім і мрії» тощо.

Докладніше про проєкти – в нашій новині.

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