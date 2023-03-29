Канада в цьому році надасть Україні кредит майже на 2 млрд доларів

Цього року Канада надасть Україні пільговий кредит на суму 2,4 млрд канадських доларів (близько 1,9 млрд доларів США).

Про це повідомляє Укрінформ.

“Бюджет-2023 передбачає виділення Україні додаткової позики 2,4 млрд дол. у 2023 році. Її буде надано через спеціальний рахунок МВФ для підтримки України”, - йдеться у документі, що визначає бюджет Канади на 2023 рік.

Окрім цього, Канада збільшить фінансування свого МЗС на 84 млн канадських дол. (близько 65 млн дол. США) для надання цільової підтримки Україні на гуманітарну та психологічну допомогу, розмінування, сільське господарство та інші пріоритетні сфери.

Для сприяння відбудові, Канада також працюватиме над тим, аби Україна у майбутньому мала доступ до приватного капіталу.

Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення Канада надала Україні різноманітної допомоги на суму більш як 4 млрд дол. США.

Нагадаємо, нещодавно лідери США та Канади підтвердили наміри і надалі допомагати Україні. Байден зазначив, що Москві не вдалося похитнути рішучість альянсу НАТО.

У березні Канада заборонила імпорт усієї російської продукції зі сталі та алюмінію. До прикладу, тепер не можна ввозити в Канаду всю російську первинну продукцію зі сталі, зокрема, залізо та нелеговану сталь, напівфабрикати та готові вироби, такі як труби та трубки.