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Канада заборонила імпорт усієї російської продукції зі сталі та алюмінію

До прикладу, тепер не можна ввозити в Канаду всю російську первинну продукцію зі сталі, зокрема, залізо та нелеговану сталь, напівфабрикати та готові вироби, такі як труби та трубки.

Канада заборонила імпорт усієї російської продукції зі сталі та алюмінію
Фото: EPA

Канада заборонила імпорт усіх російських алюмінієвих виробів та продукції зі сталі.

Про це йдеться на сайті канадського уряду.

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Так, заборона стосується некованого алюмінію, алюмінієвих листів і готових виробів, серед яких - контейнери та інші предмети домашнього вжитку, виготовлені з алюмінію.

Не можна тепер ввозити в Канаду всю російську первинну продукцію зі сталі, зокрема, залізо та нелеговану сталь, напівфабрикати та готові вироби, такі як труби та трубки.

Нагадаємо, президент США Джо Байден раніше підписав указ щодо коректування імпорту алюмінію до Сполучених Штатів. Так, із 10 березня цього року Штати запроваджують мито в розмірі 200% на російський алюміній.

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