У Гамбурзі нападник вчинив стрілянину в центрі Свідків Єгови. Є жертви

Унаслідок стрілянини в центрі Свідків Єгови загинули семеро людей, ще десятки були поранені. Нападника, за даними поліції, ліквідували, пише The Guardian.

Мотив злочинця невідомий.

"У нас немає жодних ознак, що злочинець втік", – заявив представник поліції після нападу.

Згодом правоохоронці повідомили, що виявили в центрі тіло людини, яка може бути нападником.

За даними газети Bild поранені 25 осіб, і вісім із них мають важкі рани. Незрозуміло, чи нападника включили в число семи жертви.

Репортер Гайко Сандер розповів Tagesschau, що поліція чула декілька пострілів зсередини будівлі, увірвалася туди та почала евакуювати людей, зокрема вагітну.

Протягом останніх років у Німеччини відбулися й інші масові напади зі стріляниною. У 2020 праворадикальний екстреміст застрелив 10 осіб і поранив ще пʼятьох.