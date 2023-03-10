Росія атакувала Вінницьку, Івано-Франківську, Одеську, Кіровоградську та ще 12 областей
Росія атакувала Вінницьку, Івано-Франківську, Одеську, Кіровоградську та ще 12 областей
“Російський імперіалізм зробив з Шевченка монстра, і відголоски цього ми досі відчуваємо”, - шевченкознавець Олександр Боронь
“Російський імперіалізм зробив з Шевченка монстра, і відголоски цього ми досі відчуваємо”, - шевченкознавець Олександр Боронь
У ТрО “Північ” повідомили, що розстріляного на відео захисника опізнали як бійця 119 бригади ТрО (уточнено)
У ТрО “Північ” повідомили, що розстріляного на відео захисника опізнали як бійця 119 бригади ТрО (уточнено)
Ворог завдав 15 ударів по Харківщині, під прицілом – енергетична інфраструктура (оновлено)
Ворог завдав 15 ударів по Харківщині, під прицілом – енергетична інфраструктура (оновлено)
На Тернопільщині впали уламки російської ракети (оновлено)
На Тернопільщині впали уламки російської ракети (оновлено)
Росіяни обстріляли обʼєкт інфраструктури в Києві. Виникли перебої з теплопостачанням (доповнено)
Росіяни обстріляли обʼєкт інфраструктури в Києві. Виникли перебої з теплопостачанням (доповнено)
Тарифний план. Як уряд планує підвищувати вартість електроенергії?
Тарифний план. Як уряд планує підвищувати вартість електроенергії?
Нічна ракетна масована атака 9 березня: загиблі і поранені, зруйновані будинки, обмеження електропостачання, знеструмлена ЗАЕС
Нічна ракетна масована атака 9 березня: загиблі і поранені, зруйновані будинки, обмеження електропостачання, знеструмлена ЗАЕС
Путін у Тбілісі. Як Росія підриває безпеку Грузії
Путін у Тбілісі. Як Росія підриває безпеку Грузії
ГоловнаСвіт

У Гамбурзі нападник вчинив стрілянину в центрі Свідків Єгови. Є жертви

За даними поліції, злочинця застрелили. 

Унаслідок стрілянини в центрі Свідків Єгови загинули семеро людей, ще десятки були поранені. Нападника, за даними поліції, ліквідували, пише The Guardian.

Мотив злочинця невідомий.

"У нас немає жодних ознак, що злочинець втік", – заявив представник поліції після нападу. 

Згодом правоохоронці повідомили, що виявили в центрі тіло людини, яка може бути нападником. 

За даними газети Bild поранені 25 осіб, і вісім із них мають важкі рани. Незрозуміло, чи нападника включили в число семи жертви.

Репортер Гайко Сандер розповів Tagesschau, що поліція чула декілька пострілів зсередини будівлі, увірвалася туди та почала евакуювати людей, зокрема вагітну. 

Протягом останніх років у Німеччини відбулися й інші масові напади зі стріляниною. У 2020 праворадикальний екстреміст застрелив 10 осіб і поранив ще пʼятьох.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також