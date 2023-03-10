Мешканка Одеси продавала неіснуюче військове спорядження для ЗСУ, - прокуратура

У такій спосіб зловмисниця отримала понад 50 тисяч гривень.

До 5 років за гратами засуджено мешканку Одеси, яка продавала неіснуюче військове спорядження для українських захисників.

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.

Зазначається, що її визнали винною за фактом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України) і засуджено до 5 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що жінка приєдналася до волонтерської групи у соцмережах, відслідковувала оголошення про пошук військового спорядження для українських захисників, та пропонувала свій товар. Відправити необхідне спорядження жінка обіцяла після попередньої оплати на її банківську картку.

У такій спосіб зловмисниця отримала понад 50 тис грн за продаж двох приладів нічного бачення та восьми радіостанцій.

Замовникам шахрайка нічого не відправила, оскільки насправді не мала ніякого товару. Кошти ошуканих людей витратила на власні потреби.

Нагадаємо, раніше взяли під варту зловмисника, який оформляв кредити на військових ЗСУ без їх відома