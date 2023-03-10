Парламент Грузії відхилив у другому читанні законопроєкт про “іноагентів”

Грузинська опозиція боролася проти прийняття цього закону, щоб уникнути створення в країні репресивного механізму.

Парламент Грузії на пленарному засіданні у п'ятницю, 10 березня, відхилив у другому читанні законопроєкт “Про прозорість іноземного впливу”, припинивши таким чином його розгляд.

Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що це процедурний спосіб скасування законопроєкту, відмовитись від якого напередодні пообіцяла правляча партія на тлі масових протестів. Відповідно до законодавства Грузії, для офіційного відкликання законопроєкту необхідно було подати проєкт, прийнятий у першому читанні, на пленарному засіданні та провалити його на голосуванні у другому читанні.

Законопроєкт у другому читанні не підтримали 35 депутатів, “за” висловився один член парламенту.

Як відомо, члени руху “Сила народу”, які формально оголосили про вихід із правлячої партії “Грузинська мрія”, внесли до парламенту два законопроєкти – “Про прозорість іноземного впливу” та “Про реєстрацію іноземних агентів”.

Представники грузинської опозиції, неурядові організації та журналісти, країни ЄС та США вважають, що влада Грузії хоче перейняти російський досвід боротьби з “іноагентами” і створити в країні репресивний механізм. Євросоюз заявив, що ухвалення таких законів несумісне з виконанням рекомендацій для набуття Грузією статусу кандидата в Євросоюз, з нормами та цінностями ЄС.

Законопроєкт “Про прозорість іноземного впливу” депутати затвердили у першому читанні у прискореному режимі. Це викликало масштабні протести під будівлею грузинського парламенту, в результаті чого були затримані 133 особи.

У четвер правляча партія “Грузинська мрія” та рух “Сила народу” вирішили відкликати з парламенту Грузії законопроєкт про “іноагентів”, ухвалений у першому читанні. Представництво ЄС у Грузії привітало це рішення. Рішенню передували масштабні протести в Тбілісі, які розганяли силовики. Були затримані десятки мітингарів.