Олігархи РФ Михайло Фрідман і Петро Авен продають свої частки в "Альфа-Банку", аби вийти з-під санкцій, - FT

Російські мільярдери Михайло Фрідман і Петро Авен готові продати свої частки в "Альфа-Банку", щоб вийти з-під санкцій Заходу, повідомляє Financial Times.

Погодився на купівлю їхній давній діловий партнер Андрій Косогов. Ціна угоди становить $2,3 млрд. Косогов придбає акції "Альфа-Банку" у його кіпрської материнської компанії. До речі, до вторгнення Росії в Україну балансова вартість банку становила $10,6 млрд.

Якщо регуляторні органи схвалять оборудку, обидва олігархи РФ перестануть бути непрямими акціонерами банку. Як відомо, Михайло Фрідман та Петро Авен володіють 45% "Альфа-Банку" через люксембурзьку холдингову компанію, яка, у свою чергу, контролює кіпрську материнську компанію банку.

США та Великобританія запровадили санкції проти фінустанови торік. Європейський Союз приєднався до обмежувальних заходів цьогоріч у лютому.

Фрідман та Авен не отримали вказівок на те, що продаж акцій в "Альфа-Банку" переконає ЄС зняти санкції, які держави-члени мають продовжити до 15 березня.

Михайло Фрідман, котрий родом з України, накопичив статки в Росії і переїхав до Лондона у 2015 році. Олігарх давно заперечує заяви про свою наближеність до Кремля. Тепер же з Авеном роблять усе, аби позбутися своїх російських активів і звільнитися з-під тягаря санкцій.

Продаж акцій очікують завершити цієї весни. Оборудку мають схвалити, зокрема, російський Центробанк та податкові органи. Крім цього, може знадобитися схвалення санкційних органів США та ЄС.

Мільярдери відмовилися від коментарів виданню, а Косогов підтвердив, що угоду погодили, але відмовився від подальших коментарів.

За інформацією джерел FT, угоду є "гарною угодою на папері", тому що в ній між Андрієм Косоговим та кіпрською компанією жодна зі сторін не перебуває під санкціями. Таким чином, два російські олігархи уникають санкцій, а їхній партнер отримує банк, у якого - один-єдиний російський акціонер.

Завершення угоди може бути утруднене через складність отримати схвалення регуляторних органів у декількох юрисдикціях.

Нагадаємо, торік у листопаді Михайло Фрідман звернувся до Мінфіну Великобританії з проханням розблокувати $1 млрд на докапіталізацію "Альфа-Банку України".

Раніше голова НАЗК Олександр Новіков повідомив, що Фрідман хоче стати громадянином України і перереєструвати сюди свої активи.