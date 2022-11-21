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​Фрідман просить мінфін Великобританії розблокувати $1 млрд на докапіталізацію "Альфа-Банку України"

У заявці на отримання ліцензії зазначено, що метою докапіталізації банку є підтримка клієнтів банку та участь у відновленні економіки України.

​Фрідман просить мінфін Великобританії розблокувати $1 млрд на докапіталізацію "Альфа-Банку України"
Михайло Фрідман
Фото: tsn.ua

Бізнесмен Михайло Фрідман подав документи для отримання ліцензії Управління із застосування фінансових санкцій Міністерства Фінансів Великобританії.

Про це "БізнесЦензору" повідомив співрозмовник з оточення Фрідмана.

Ліцензія надасть можливість перерахувати з рахунків британського банку $1 млрд на докапіталізацію "Альфа-Банку Україна".

Раніше власник банку вже звернувся до регуляторних органів Князівства Монако, адже кошти, знаходяться там на рахунку британського банку. В заявці на отримання ліцензії зазначено, що метою докапіталізації банку є підтримка клієнтів банку, участь у відновленні економіки України. Для докапіталізації використовуватиметься капітальний інструмент. В заявці вже фігурує Sense Bank як правонаступник "Альфа-Банку Україна".

Співрозмовник відзначив, що Фрідман не розпоряджається акціями банку, управління передано довіреній особі - Сімеону Дянкову.

Таким чином, у разі отримання ліцензії, проєкт докапіталізації "Альфа-Банку Україна", який багато хто з учасників ринку оцінював дуже скептично, може бути реалізованим. У своєму коментарі БЦ голова наглядової ради банку Роман Шпек зазначив, що ініціатива власника банку стане першим прикладом добровільного фінансування відновлення України приватними коштами.

Відповідальність за застосування фінансових санкцій у Великій Британії 2007 року було передано від Банку Англії до Міністерства фінансів, а 2016 року Міністерство фінансів заснувало Управління із застосування фінансових санкцій - орган, який у співпраці із правоохоронними органами працює над забезпеченням належного розуміння, впровадження фінансових санкцій.

Нагадаємо, російський олігарх Фрідман хоче стати громадянином України і перереєструвати сюди свої активи.

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