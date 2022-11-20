У Міноборони Британії показали брендовані запальнички, які створили як подарунок для українських військових.

Про це відомство повідомило у Twitter.

"Серед зимового спорядження, яке отримують українські військові, які тренуються у Британії, буде особливий знак підтримки від Сполученого Королівства. Це запальничка, яку можна перезаряджати - кращий друг солдата вже багато поколінь поспіль - із написом "Слава Україні, Героям слава", - йдеться у повідомленні.

Окрім напису, на ній зображений також тризуб. Сама запальничка за розміром - як сірникова коробка та дає більший вогник, ніж звичайні запальнички.

Amongst the winter kit provided to Ukrainian recruits training on UK soil, will be a special token of UK support.



A refillable lighter, a soldier’s best friend for generations.



Engraved with the message:

“Glory to Ukraine, Glory to the heroes.”



🇺🇦🤝UK 🇬🇧 pic.twitter.com/2cOyDD6WJC — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 20, 2022

Нагадаємо, що Велика Британія надасть нову військову допомогу, а також продовжить навчання українських військових медиків та інженерів. Крім того, заплановано передати зимове обладнання для військових, а також гуманітарну допомогу на суму понад 16 млн фунтів стерлінгів.

Очільник британського уряду Ріші Сунак вперше приїхав в Україну з офіційним візитом 19 листопада.