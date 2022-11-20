У Міноборони Британії показали брендовані запальнички, які створили як подарунок для українських військових.
Про це відомство повідомило у Twitter.
"Серед зимового спорядження, яке отримують українські військові, які тренуються у Британії, буде особливий знак підтримки від Сполученого Королівства. Це запальничка, яку можна перезаряджати - кращий друг солдата вже багато поколінь поспіль - із написом "Слава Україні, Героям слава", - йдеться у повідомленні.
Окрім напису, на ній зображений також тризуб. Сама запальничка за розміром - як сірникова коробка та дає більший вогник, ніж звичайні запальнички.
Amongst the winter kit provided to Ukrainian recruits training on UK soil, will be a special token of UK support.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 20, 2022
A refillable lighter, a soldier’s best friend for generations.
Engraved with the message:
“Glory to Ukraine, Glory to the heroes.”
🇺🇦🤝UK 🇬🇧 pic.twitter.com/2cOyDD6WJC
Нагадаємо, що Велика Британія надасть нову військову допомогу, а також продовжить навчання українських військових медиків та інженерів. Крім того, заплановано передати зимове обладнання для військових, а також гуманітарну допомогу на суму понад 16 млн фунтів стерлінгів.
Очільник британського уряду Ріші Сунак вперше приїхав в Україну з офіційним візитом 19 листопада.