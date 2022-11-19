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Британія надасть нову військову допомогу Україні, - Сунак

Британія також продовжить навчання українських військових медиків та інженерів.

Британія надасть нову військову допомогу Україні, - Сунак
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, який уперше прибув до нашої країни з візитом.

Про це повідомляє пресцентр Офісу президента.

Сунак відзначив мужність українського народу, яка надихає весь світ.

Він наголосив, що Велика Британія допомагатиме Україні доти, поки наша держава не здобуде мир.

«Ми продовжуватимемо надавати допомогу, поки ви тиснете на російські війська, поки ваші об’єкти інфраструктури, ваші домівки знищують», – запевнив він.

За словами Сунака, Велика Британія надасть нову військову допомогу, а також продовжить навчання українських військових медиків та інженерів. Крім того, заплановано передати зимове обладнання для військових, а також гуманітарну допомогу на суму понад 16 млн фунтів стерлінгів.

"Пакет вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів включає 125 зенітних гармат та технології для протидії іранським безпілотникам", - сказав Сунак. 

Сунак зазначив, що Велика Британія сподівається прийняти наступного року конференцію з відбудови України.

«Сподіваймося, що ми зможемо закінчити цю варварську війну й забезпечити справедливий мир, коли буде верховенство права, мир і повага до суверенітету держави, а ті, хто скоїв воєнні злочини, будуть притягнуті до відповідальності», – сказав прем’єр-міністр.

Нагадаємо, що Сунак вперше приїхав в Україну з офіційним візитом 19 листопада.

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