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У Києві безморозний період рекордно тривав 225 днів

Середня багаторічна дата першого заморозку у повітрі – 21 жовтня.

У Києві безморозний період рекордно тривав 225 днів
Фото: nta.ua

У Києві 17 листопада вперше цієї осені температура повітря знизилась до мінус 1,2 градусів, що свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 6 квітня.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

За даними кліматологів, у поточному році відмічений рекордно довгий безморозний період - 225 днів.

Середня багаторічна дата першого заморозку у повітрі – 21 жовтня, а середня тривалість безморозного періоду дорівнює 197 днів. Найкоротші безморозні періоди у столиці були у 1902 та 1945 роках – лише 144 дні.

«Незважаючи на те, що зима вже нагадала про себе, її метеорологічний початок відбудеться, коли середньодобова температура повітря стійко перейде через 0 градусів у бік зниження. Середня дата такого переходу у Києві припадає на 29 листопада», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що перший сніг осені 2022 року в Києві і області випав 17 листопада.

А працівники Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста показали, яка ситуація на вершині Піп Іван.

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