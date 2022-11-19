На горі Піп Іван сніжить, видимість обмежена

Рятувальники закликали утриматися від виходу у високогір’я.

В українських Карпатах продовжує сніжити.

Працівники Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста показали у Facebook, яка ситуація на вершині Піп Іван.

Вони зазначили, що станом на ранок 19 листопада видимість обмежена, вітер західній 17 м/с, а температура повітря опустилась до -7°С.

Напередодні рятувальники повідомили, що товщина снігового покрову становить 40-60 см., а на схилах — більше метра. Вони закликали утриматися від виходу у високогір’я.

Нагадаємо, що перший сніг осені 2022 року в Києві і області випав 17 листопада.