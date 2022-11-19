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З полону росіян повернулись троє морпіхів

Їм надали першочергову медичну та психологічну допомогу.

З полону росіян повернулись троє морпіхів
Фото: ВМС ЗСУ

Із російського полону повернулись троє військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти.

Про це повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

«З російського полону визволені троє військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти ВМС України», — йдеться у повідомленні.

Звільненим військовослужбовцям надали першочергову медичну та психологічну допомогу.

Нагадаємо, що 3 листопада Україна і Росія провели черговий обмін полоненими. Додому повернулися 107 оборонців.

8 листопада Україна повернула тіла ще 38 полеглих захисників. 

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