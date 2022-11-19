З полону росіян повернулись троє морпіхів

Із російського полону повернулись троє військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти.
Про це повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.
«З російського полону визволені троє військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти ВМС України», — йдеться у повідомленні.
Звільненим військовослужбовцям надали першочергову медичну та психологічну допомогу.
Нагадаємо, що 3 листопада Україна і Росія провели черговий обмін полоненими. Додому повернулися 107 оборонців.
8 листопада Україна повернула тіла ще 38 полеглих захисників.