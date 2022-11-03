Україна повернула додому 107 полонених захисників

З них 74 – захисники Азовсталі.

Україна і Росія провели черговий обмін полоненими. Додому повернулися 107 оборонців.

Серед них – шестеро офіцерів, 101 рядовий і сержанти. Про це голова ОПУ Андрій Єрмак написав у Telegram.

"Це наші хлопці зі ЗСУ, ВМС, ТрО, ДПСУ, НПУ, ДССТ, нацгвардійці серед яких троє «азовців»", - повідомив він.

Фото: https://t.me/ermaka

74 звільнених бійці захищали "Азовсталь". Деякі добровольцями летіли вертольотом у Маріуполь, щоб рятувати життя і воювати за місто.

Фото: https://t.me/ermaka2022/1567

Єрмак повідомив, що повернути додому багатьох поранених у боях. Зокрема, вдалося обміняти тяжкопоранених та лежачих з Маріуполя, із "Азовсталі", хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла. Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами. Також є поранений боєць внаслідок вибуху в Оленівській колонії.

"Чимало з наших хлопців зазнали поранень ще у березні", – додав Єрмак.

Російська сторона повідомляла, що сьогодні повернула 107 своїх окупантів.

Попередній обмін полоненими відбувся минулого тижня. Додому повернулися 52 захисники.