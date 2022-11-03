ДТЕК перерахувала райони Києва, де сьогодні будуть екстрені відключення електроспоживання

Столиця значно збільшила використання електроенергії, тож для уникнення аварій будуть нові заходи.

У Києві унаслідок значного зростання споживання електронерегії 3 листопада застосують не тільки планові, а й екстрені обмеження електропостачання.

Їх застосують на Виноградарі, Куренівці, Оболоні, Троєщині, у Деснянському, Дарницькому і Дніпровському районах. Про це повідомив Telegram-бот ДТЕК Київські електромережі.

"Ми починаємо їх виконувати вже зараз. Звертаємо вашу увагу, що на час екстрених відключень графіки стабілізаційних відключень не діють", – йдеться у повідомленні.

Украинців закликають максимально обмежувати енергоспоживання, особливо в пікові години. Сьогодні, крім центральних регонів, електропостачання обежено і в Запорізькій та Дніпропетровській областях. Енергетична інфраструктура зазнала великих пошкоджень через російські терористичні удари.