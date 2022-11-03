Українці запустили міжнародну кампанію з вимогою покарати Росію за екоцид

Петицію до ООН та Європейського парламенту можна тут .

Під час війни російська армія цілеспрямовано знищує не тільки цивільне населення, але й тварин і довкілля загалом. З огляду на це громадська організація UAnimals запустила міжнародну інформаційну кампанію із закликом покарати Росію за екологічні злочини під час війни.

На першому етапі кампанії українців та всіх небайдужих просять підписати міжнародну петицію до ООН та Європейського парламенту: https://www.change.org/p/stop-ecocide-in-ukraine-punish-russia-for-the-crimes-against-environment.

«Ми закликаємо Європейський парламент, Організацію Об’єднаних Націй, парламенти держав-партнерів, міжнародні організації та інституції засудити дії Росії, сприяти припиненню злочинів екологічного характеру, запровадити додаткові санкції проти РФ, сприяти відновленню екологічної безпеки України та її навколишнього середовища, а також допомогти у поновленні української екосистеми під час війни та у післявоєнний час, в тому числі залуивши інструмент репарацій», — йдеться у заяві UAnimals.

Нагадаємо, що за вісім місяців війни, як засвідчують дані Державної екологічної інспекції України, агресивні дії збройних сил Російської Федерації призвели до того, що:

182 880 кв. м ґрунту забруднені шкідливими речовинами;

2 365 129 кв. м землі завалені залишками знищених предметів та боєприпасів;

680 618 тонн нафтопродуктів згоріли за час обстрілів, що призвело до значного забруднення повітря;

23 286 га лісу були спалені ракетами чи снарядами. На відновлення частини лісових площ знадобиться щонайменше 10 років.

7 155 689 кв. м об’єктів знищено, зокрема й критичної інфраструктури, що також завдало значних збитків навколишньому середовищу України.

Наразі 20% природоохоронних територій України уражені внаслідок військових дій. Росіяни окупували 8 заповідників та 12 національних природних парків. Близько 80% території національного парку «Святі гори» знищено. В окупованій «Асканії Новій» спостерігається гуманітарна криза. За оцінками українських екологів, може йтися про знищення сотень тисяч або ж навіть мільйонів диких тварин. Водночас через вторгнення Росії загинули понад 6 мільйонів свійських тварин.

У квітні українські науковці виявили на поверхні Чорного моря понад 1000 кв. км нафтового забруднення, що з’явилося внаслідок діяльності російської авіації та військових суден. Подібні екологічні злочини, постійна робота сонарів підводних та надводних російських човнів, пересування кораблів Чорноморського флоту РФ, особливо тих, які використовують гідролокатори, спричинили значне скорочення популяції морських ссавців. Загинули щонайменше 50 тис. чорноморських дельфінів, причому не лише поблизу українських берегів Одещини, а й біля узбережжя Румунії, Болгарії та Туреччини.

Захоплення збройними силами Росії Запорізької АЕС, накопичення там важкого озброєння, удари з будівель критичного об’єкта, а також ремонтні роботи, до яких не залучені українські співробітники ― атомники та представники МАГАТЕ, створюють потенційну радіоактивну загрозу не лише для України, а й для всієї Європи. За оцінками українських екологів, у разі вибуху площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. кв. км.

Підписати петицію можна за посиланням https://www.change.org/p/stop-ecocide-in-ukraine-punish-russia-for-the-crimes-against-environment