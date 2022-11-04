Бійці ПК “Захід” збили над Львівщиною дрон Shahed-136

Руйнувань немає, люди не постраждали.

Сили протиповітряної оборони збили над Львівською областю безпілотник Shahed-136.

Про це повідомив у Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький.

“Сили ППО збили над Львівщиною іранський дрон-камікадзе Shahed-136. Руйнувань та постраждалих в області немає”, – йдеться у повідомленні.

Козицький подякував бійцям повітряного командування “Захід” “за блискучу роботу”.

Нагадаємо, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 21 удар. Під ураження потрапили 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника. Наші сили ППО збили 3 БпЛА Shahed-136.