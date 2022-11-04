Що робити в разі втрати звʼязку з близькими через війну? Поради Мінреінтеграції

Міністерство реінтеграції опублікувало поради на випадок втрати звʼязку з близькими через війну.
Національне інформаційне бюро зазначило, що бити на сполох варто, якщо людина не зʼявляється протягом трьох і більше днів.
Написати заяву до Національної поліції про зникнення людини.
- Зібрати максимально детальну інформацію про зниклу людину. Зокрема, особливі прикмети, останнє відоме місце перебування. Знадобляться будь-які дрібниці: від медичної довідки, яку вона отримала напередодні зникнення до контактів чи адрес людей, з якими спілкувалася. Важливо пригадати, коли востаннє близька людина виходила на зв’язок і в який спосіб вона це робила.
- Звернутися до Національного інформаційного бюро. НІБ приймає звернення про полон, зникнення, депортацію/примусове переміщення дорослих та дітей, примусову мобілізацію на ТОТ, загибель.
- Звернутись до СБУ та Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
- Здати генетичний матеріал – може стати у нагоді при проведенні експертизи.
"Якщо вам стане відомо, що ваша близька людина депортована ворогом чи перебуває у полоні, не поширюйте у публічному просторі цю інформацію – разом з її фото та особистими даними. Це приверне особливу увагу ворога до людини, значно ускладнить перемовини щодо повернення та навіть може загрожувати її життю. Разом з тим ви спровокуєте шахраїв, які намагатимуться ошукати вас, вимагаючи гроші за начебто повернення близької людини", – наголосили в міністерстві.
Куди звертатись?
1) НІБ:
- цілодобова гаряча лінія: 16-48 та +38 (044) 287-81-65
- форма для звернень на сайті https://nib.gov.ua/
- звернення можна відправити на Telegram-бот: @nib_uncp_bot та Viber-бот: nib_uncp_bot.
2) Національна поліція: 102; гаряча лінія НПУ: 089 420 18 67.
3) Міжнародний Комітет Червоного Хреста: +41 22 730 3600 (Київ).
4) Служба Безпеки України: (067) 650-83-32; (098) 087-36-01.
Нагадаємо, що в Україні діє Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти. При ньому діє 14 координаційних центрів, куди можна звератися задля пошуку людей.