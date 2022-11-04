Що робити в разі втрати звʼязку з близькими через війну? Поради Мінреінтеграції

Якщо відомо, що людина депортована чи в полоні, не можна поширювати про це інформацію разом із фото та персональними даними.

Міністерство реінтеграції опублікувало поради на випадок втрати звʼязку з близькими через війну.

Національне інформаційне бюро зазначило, що бити на сполох варто, якщо людина не зʼявляється протягом трьох і більше днів.

Написати заяву до Національної поліції про зникнення людини.

Зібрати максимально детальну інформацію про зниклу людину. Зокрема, особливі прикмети, останнє відоме місце перебування. Знадобляться будь-які дрібниці: від медичної довідки, яку вона отримала напередодні зникнення до контактів чи адрес людей, з якими спілкувалася. Важливо пригадати, коли востаннє близька людина виходила на зв’язок і в який спосіб вона це робила.

Звернутися до Національного інформаційного бюро. НІБ приймає звернення про полон, зникнення, депортацію/примусове переміщення дорослих та дітей, примусову мобілізацію на ТОТ, загибель.

Звернутись до СБУ та Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Здати генетичний матеріал – може стати у нагоді при проведенні експертизи.

"Якщо вам стане відомо, що ваша близька людина депортована ворогом чи перебуває у полоні, не поширюйте у публічному просторі цю інформацію – разом з її фото та особистими даними. Це приверне особливу увагу ворога до людини, значно ускладнить перемовини щодо повернення та навіть може загрожувати її життю. Разом з тим ви спровокуєте шахраїв, які намагатимуться ошукати вас, вимагаючи гроші за начебто повернення близької людини", – наголосили в міністерстві.

Куди звертатись?

1) НІБ:

цілодобова гаряча лінія: 16-48 та +38 (044) 287-81-65

форма для звернень на сайті https://nib.gov.ua/

звернення можна відправити на Telegram-бот: @nib_uncp_bot та Viber-бот: nib_uncp_bot.

2) Національна поліція: 102; гаряча лінія НПУ: 089 420 18 67.

3) Міжнародний Комітет Червоного Хреста: +41 22 730 3600 (Київ).

4) Служба Безпеки України: (067) 650-83-32; (098) 087-36-01.

Нагадаємо, що в Україні діє Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти. При ньому діє 14 координаційних центрів, куди можна звератися задля пошуку людей.