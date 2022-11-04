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Минулої доби росіяни били вісьмох людей на Донеччині

Поранення дістали 14 цивільних.

Минулої доби росіяни били вісьмох людей на Донеччині
Фото: Поліція Донецької області

Учора, 3 листопада, російські військові вбили вісьмох мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив у Telegram очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його інформацією, 3 листопада окупанти вбили вісьмох цивільних на Донеччині: п’ятьох – у Бахмуті, одного – у Покровську, одного – у Неліпівці та одного – у Красногорівці.

Крім того, правоохоронці виявили тіло людини, убитої росіянами під час окупації, – у Кримках. Ще 14 людей в області за добу отримали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

Нагадаємо, виявили тіла ще чотирьох жителів Донеччини, вбитих росіянами за час окупації. 

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