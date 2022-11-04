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На Запорізьку АЕС прибула нова команда експертів МАГАТЕ

МАГАТЕ провело ротацію на ЗАЕС.

На Запорізьку АЕС прибула нова команда експертів МАГАТЕ
Загальний вигляд Запорізької атомної електростанції в Енергодарі
Фото: EPA/UPG

На Запорізьку АЕС прибула нова група експертів Міжнародного агентства з атомної енергії. Вони мають пересвідчитися у безпечній й надійній роботі станції.

Про це повідомляє сайт МАГАТЕ.

“Нова команда з чотирьох спеціалістів МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС, аби змінити експертів, які перебували на локації протягом останніх чотирьох тижнів”, – йдеться у повідомленні.

Це вже друга ротація експерів МАГАТЕ на ЗАЕС з часу започаткування цієї спеціальної місії у вересні.

 

Нагадаємо, інспектори МАГАТЕ завершили польову перевірку в трьох українських локаціях на запит Кабміну через звинувачення РФ щодо будівництва у нашій країні "брудної бомби" і не виявили жодних ознак незаявленої ядерної діяльності. 

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