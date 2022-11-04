МАГАТЕ не знайшло ознак "брудної бомби" в Україні, – Гроссі

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії завершили польову перевірку в трьох українських локаціях на запит Кабміну через звинувачення РФ щодо будівництва у нашій країні "брудної бомби".

Про повідомив 3 листопада генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, йдеться на сайті міжнародного агентства.

“Письмові запити України до МАГАТЕ щодо направлення групи інспекторів надійшли після того, як Російська Федерація заявила про діяльність на трьох локаціях – Інституті ядерних досліджень у Києві, Східному гірничо-збагачувальному комбінаті в Жовтих Кодах і Південному машинобудівному заводі у Дніпрі”, – йдеться у повідомленні.

За останні кілька днів інспектори змогли виконати всі заходи, які планувало провести МАГАТЕ, і отримали безперешкодний доступ до локацій.

“Агентство не виявило жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у цих місцях”, – зазначає МАГАТЕ.

Інспектори також відібрали проби довкілля для аналізу у лабораторіях агентства. Аналіз проводиться з використанням надчутливих методів, які можуть надати інформацію про минулу та поточну діяльність, пов'язану з ядерними матеріалами.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні від 3 листопада зазначив, що висновок МАГАТЕ цілком очевидний.

“Місія організації відвідала всі ті об’єкти, які згадували представники Росії, коли розповідали свої фантазії про так звану брудну бомбу. Україна запросила МАГАТЕ, щоб вони перевірили, їм надали повну свободу дій на відповідних об’єктах”, – зазначив він.

Зеленський додав, що є чіткі й неспростовні докази того, що ніхто в Україні жодної “брудної бомби” не створював і не створює.

“І єдине, що є брудне в нашому регіоні зараз, – це голови тих у Москві, хто, на жаль, захопив контроль над російською державою й тероризує Україну та весь світ”, – зауважив президент України.

Нагадаємо, російський міністр оборони Сергій Шойгу під час телефонних розмов із міністрами оборони США, Великобританії, Франції і Туреччини говорив про можливе застосуванням Україною "брудної бомби".

"Брудна бомба" – вибуховий пристрій, що складається з контейнера з радіоактивним ізотопом і заряду вибухової речовини. При підриві заряду контейнер з ізотопами руйнується і радіоактивна речовина розпорошується ударною хвилею на великій площі.

В американському Інституті вивчення війни назвали заяви російського міністра залякуванням на тлі військових невдач і зауважили, що вони є продовженням давньої інформаційної кампанії Росії.